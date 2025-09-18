Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer von 50 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine anlassbezogene Bilanzprüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bezüglich einer vorzeitigen Gewinnrealisierung habe der Aktie "den nächsten Tiefschlag" versetzt, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die heftig negative Kursreaktion lasse darauf schließen, dass die leidgeprüften Aktionäre des Verpackungsherstellers weitere negative Neuigkeiten fürchteten und endgültig die Geduld verlören. Kürten nahm weitere Kürzungen an seinen Gewinnschätzungen vor./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Halten
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
36,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
36,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
