Top News
Meta-Aktie wenig bewegt: Instagram erreicht drei Milliarden Nutzer täglich
Hot Stocks heute: Jerome Paul warnt - Porsche mit Update - ThyssenKrupp bald über 12 Euro?
Profil

Gerresheimer Aktie

36,34 EUR -6,32 EUR -14,81 %
Marktkap. 1,49 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
DZ BANK

Gerresheimer Halten

20:21 Uhr
Gerresheimer Halten
Gerresheimer AG
36,34 EUR -6,32 EUR -14,81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer von 50 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine anlassbezogene Bilanzprüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bezüglich einer vorzeitigen Gewinnrealisierung habe der Aktie "den nächsten Tiefschlag" versetzt, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die heftig negative Kursreaktion lasse darauf schließen, dass die leidgeprüften Aktionäre des Verpackungsherstellers weitere negative Neuigkeiten fürchteten und endgültig die Geduld verlören. Kürten nahm weitere Kürzungen an seinen Gewinnschätzungen vor./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Gerresheimer AG

12:46 Gerresheimer Overweight Barclays Capital
23.09.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

