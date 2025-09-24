KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,1 Mrd. EURKGV 15,03 Div. Rendite 1,68%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Nur hinsichtlich des Nettoergebnisses sei das Geschäftsjahresergebnis etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Buy
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,50 €
|Abst. Kursziel*:
30,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,54%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|09:16
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|30.06.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|KWS SAAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.18
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|23.06.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|26.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08.10.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.08.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research
|18.05.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research