KWS SAAT Aktie

Warburg Research

KWS SAAT SECo Buy

09:46 Uhr
KWS SAAT SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Nur hinsichtlich des Nettoergebnisses sei das Geschäftsjahresergebnis etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

