Warburg Research

KWS SAAT SECo Buy

09:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Nur hinsichtlich des Nettoergebnisses sei das Geschäftsjahresergebnis etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/ag/tih

