Baader Bank

KWS SAAT SECo Add

12:21 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Add" belassen. Der Saatguthersteller habe zwar beim Umsatz enttäuscht, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) aber habe positiv überrascht./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:58 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: KWS Saat