DAX 24.356 +1,1%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.417 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.513 +0,2%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,66 -2,3%Gold 4.132 +0,1%
KWS SAAT Aktie

65,50 EUR +1,60 EUR +2,50 %
STU
Marktkap. 2,16 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400

ISIN DE0007074007

Symbol KNKZF

KWS SAAT SECo Add

12:21 Uhr
KWS SAAT SECo Add
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
65,50 EUR 1,60 EUR 2,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Add" belassen. Der Saatguthersteller habe zwar beim Umsatz enttäuscht, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) aber habe positiv überrascht./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:58 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT Add

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
65,90 €		 Abst. Kursziel*:
10,77%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
65,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,45%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

12:21 KWS SAAT Add Baader Bank
10:31 KWS SAAT Buy Warburg Research
30.09.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
29.09.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
25.09.25 KWS SAAT Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

dpa-afx Quartalsverlust KWS SAAT-Aktie in Grün: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf KWS SAAT-Aktie in Grün: Umsatz rückläufig - Verlust sinkt dank Spartenverkauf
dpa-afx ROUNDUP: KWS Saat büßt Umsatz ein - Verlust sinkt dank Spartenverkauf
StockXperts KWS Saat: Sonderertrag durch Portfoliooptimierung
EQS Group EQS-News: KWS veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt Prognosen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags freundlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first quarter 2025/2026 and confirms forecast
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: KWS closes a successful fiscal year 2024/2025 and lays the foundations for profitable growth
EQS Group EQS-Adhoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS adopts new dividend policy and proposes a higher dividend of EUR 1.25 per share for the fiscal year 2024/2025
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
