KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,15 Mrd. EURKGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Saatgutherstellers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Oliver Schwarz am Montag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei positiv. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025/26./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Buy
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,60 €
|Abst. Kursziel*:
33,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,74%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|10:01
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:01
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:01
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|19.01.18
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|23.06.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|26.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08.10.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.08.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research
|18.05.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research