Warburg Research

KWS SAAT SECo Buy

10:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Saatgutherstellers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Oliver Schwarz am Montag im Nachgang der Geschäftsjahreszahlen. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei positiv. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025/26./edh/ag

Bildquellen: KWS Saat