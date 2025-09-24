KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,1 Mrd. EURKGV 15,03 Div. Rendite 1,68%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen des Saatgut-Herstellers mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Add" belassen. Die klare Dividendenerhöhung und der Ausblick ließen etwas Spielraum für seine Schätzungen, schrieb Konstantin Wiechert am Donnerstag./rob/ag/edh
Zusammenfassung: KWS SAAT Add
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
63,50 €
|Abst. Kursziel*:
14,96%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
63,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,69%
|
Analyst Name:
Konstantin Wiechert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|09:16
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|30.06.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|KWS SAAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.18
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|23.06.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|26.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08.10.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.08.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research
|18.05.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research