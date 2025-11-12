DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.357 -1,3%Top 10 Crypto 13,05 -4,1%Nas 22.845 -2,4%Bitcoin 84.738 -3,3%Euro 1,1640 +0,4%Öl 63,04 +0,6%Gold 4.168 -0,7%
Sixt Aktie

72,40 EUR -4,60 EUR -5,97 %
STU
Marktkap. 3,18 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

DZ BANK

Sixt SE St Kaufen

19:36 Uhr
Sixt SE St Kaufen
Sixt SE St.
Sixt SE St.
72,40 EUR -4,60 EUR -5,97%
Der Autovermieter habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei geprägt gewesen von einem starken Europageschäft, aber einem anspruchsvollen Umfeld in den Vereinigten Staaten. Insgesamt bestätige das Quartal den intakten strukturellen Wachstumspfad des Unternehmens.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:30 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Kaufen

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
74,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
72,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

