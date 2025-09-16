Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 36,43 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einigen Investorenveranstaltungen auf der RBC Industrials Conference auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Anthony Codling befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den fünf großen Nachfragewellen in Europa: Infrastrukturentwicklung, Verteidigungsausgaben, Energiewende, Wohnungsmangel sowie Digitalisierung und Rechenzentren. Der Baustoffkonzern habe ein gemischtes Bild in Europa gezeichnet, wobei einige Regionen wie Deutschland und Italien eine Verbesserung verzeichneten, während sich die Märkte in Großbritannien und Frankreich weiterhin schwach entwickelten./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
199,10 €
|Abst. Kursziel*:
10,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
200,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,84%
|
Analyst Name:
Anthony Codling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|08:41
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG