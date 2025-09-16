DAX 23.329 -1,8%ESt50 5.372 -1,3%Top 10 Crypto 16,05 -1,5%Dow 45.758 -0,3%Nas 22.334 -0,1%Bitcoin 98.870 +0,5%Euro 1,1854 -0,1%Öl 68,45 -0,1%Gold 3.675 -0,4%
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 36,43 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Outperform

08:41 Uhr
Heidelberg Materials Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einigen Investorenveranstaltungen auf der RBC Industrials Conference auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Anthony Codling befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den fünf großen Nachfragewellen in Europa: Infrastrukturentwicklung, Verteidigungsausgaben, Energiewende, Wohnungsmangel sowie Digitalisierung und Rechenzentren. Der Baustoffkonzern habe ein gemischtes Bild in Europa gezeichnet, wobei einige Regionen wie Deutschland und Italien eine Verbesserung verzeichneten, während sich die Märkte in Großbritannien und Frankreich weiterhin schwach entwickelten./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
199,10 €		 Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
200,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,84%
Analyst Name:
Anthony Codling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:41 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
15.09.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

