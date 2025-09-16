RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Outperform

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einigen Investorenveranstaltungen auf der RBC Industrials Conference auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Anthony Codling befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den fünf großen Nachfragewellen in Europa: Infrastrukturentwicklung, Verteidigungsausgaben, Energiewende, Wohnungsmangel sowie Digitalisierung und Rechenzentren. Der Baustoffkonzern habe ein gemischtes Bild in Europa gezeichnet, wobei einige Regionen wie Deutschland und Italien eine Verbesserung verzeichneten, während sich die Märkte in Großbritannien und Frankreich weiterhin schwach entwickelten./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 18:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com