Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 101,39 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Spanier hätten sich attraktive Wachstumsziele gesetzt, schrieb James Brand am Mittwoch nach dem Kapitalmarkttag./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,61 €
|Abst. Kursziel*:
-7,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
15,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,85%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
