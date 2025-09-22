DAX 23.555 -0,2%ESt50 5.456 -0,3%Top 10 Crypto 15,58 +2,2%Dow 46.293 -0,2%Nas 22.573 -1,0%Bitcoin 96.127 +1,4%Euro 1,1750 -0,6%Öl 68,35 +0,8%Gold 3.769 +0,1%
Gerresheimer Aktie

Marktkap. 1,49 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Die Experten sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem Einbruch aus. Die Prüfung betreffe lediglich weniger als 5 Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gestehen die Experten ein. Ihre Einstufung bleibt dennoch mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight"./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

