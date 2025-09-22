Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Die Experten sehen zwar einen weiteren Vertrauensdämpfer, gehen aber von einer Kurserholung nach dem Einbruch aus. Die Prüfung betreffe lediglich weniger als 5 Prozent der Umsätze und Profite. Es sei allerdings trotz attraktiver Bewertung schwierig, neue Anleger anzulocken, gestehen die Experten ein. Ihre Einstufung bleibt dennoch mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight"./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,44 €
|Abst. Kursziel*:
50,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
35,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,37%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|12:46
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
