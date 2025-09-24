TotalEnergies Aktie
Marktkap. 115,43 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe ab dem Schlussquartal 2025 sei weithin erwartet worden, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Ausblick auf 2026 impliziere allerdings Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und dürfte daher negativ aufgenommen werden./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,09 €
|Abst. Kursziel*:
5,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,16%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.