UBS AG

TotalEnergies Buy

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 53,25 EUR -0,02 EUR -0,04% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe ab dem Schlussquartal 2025 sei weithin erwartet worden, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Ausblick auf 2026 impliziere allerdings Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und dürfte daher negativ aufgenommen werden./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025

