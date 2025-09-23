Dürr Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Finanzchef des Anlagenbauers habe die im Juli angepasste Prognose für das laufende Jahr bestätigt, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe allerdings gedämpft. Mit einer spürbaren Erholung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr 2026 zu rechnen./rob/niw/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Buy
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,45 €
|Abst. Kursziel*:
66,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
66,26%
|
Analyst Name:
Peter Rothenaicher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
