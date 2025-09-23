DAX 23.667 +0,2%ESt50 5.465 -0,1%Top 10 Crypto 15,62 +2,4%Dow 46.188 -0,2%Nas 22.463 -0,5%Bitcoin 96.753 +2,0%Euro 1,1739 -0,7%Öl 68,93 +1,7%Gold 3.742 -0,6%
Dürr Aktie

Dürr Aktien-Sparplan
20,45 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
WKN 556520

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005565204

Symbol wurde kopiert
Symbol DUERF

Dürr AG
20,45 EUR 0,00 EUR 0,00%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Finanzchef des Anlagenbauers habe die im Juli angepasste Prognose für das laufende Jahr bestätigt, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe allerdings gedämpft. Mit einer spürbaren Erholung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr 2026 zu rechnen./rob/niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr Buy

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,45 €		 Abst. Kursziel*:
66,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,26%
Analyst Name:
Peter Rothenaicher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

17:56 Dürr Buy Baader Bank
09:16 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Dürr Outperform Bernstein Research
12.08.25 Dürr Buy Warburg Research
08.08.25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
