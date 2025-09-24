Knorr-Bremse-Aktie unbeeindruckt: Konzern stärkt mit Duagon-Kauf globales Rail-Geschäft
Knorr-Bremse stärkt das Rail-Geschäft mit einem Zukauf. Der Konzern übernimmt nach eigenen Angaben für rund 500 Millionen Euro die Duagon Group.
Das Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerische Dietikon ist ein globaler Anbieter von Elektronik- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen vor allem für Schienenfahrzeuge und Bahnsignaltechnik mit Schwerpunkt in Europa.
Duagon sei daher damit eine passende Ergänzung für das bestehende Elektronik- und Softwaregeschäft, gerade bei sicherheitsrelevanten Themen, so Knorr-Bremse. Zudem würden deutliche Synergieeffekte bei Umsatz und Kosten erwartet.
Der 1995 gegründete Zukauf beschäftigt rund 750 Mitarbeiter in acht Ländern. Für das Jahr 2026 erwartet Knorr-Bremse für Duagon einen Umsatz von rund 175 Millionen Euro und eine operative EBIT-Marge von rund 16 Prozent. Außerdem stellte Knorr-Bremse ab dem Jahr 2028 jährliche EBIT-wirksame Synergieeffekte von 5 bis 10 Millionen Euro in Aussicht.
Finanziert werden soll die Übernahme zunächst aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien.
Die Knorr-Bremse-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,13 Prozent auf 78,45 Euro.
DOW JONES
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
