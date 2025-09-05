Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,83 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der Bremsenhersteller auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Bechtle, Ströer und Zalando./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
104,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
86,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
|
Analyst Name:
Natasha Brilliant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|14:51
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
