Continental Aktie News: Continental reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 58,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 58,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.499 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 2,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 41,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 29,16 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,63 EUR für die Continental-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

