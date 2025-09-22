DAX 23.673 +0,6%ESt50 5.492 +0,9%Top 10 Crypto 15,60 -0,7%Dow 46.673 +0,6%Nas 22.715 -0,3%Bitcoin 95.725 +0,2%Euro 1,1800 +0,0%Öl 67,37 +1,2%Gold 3.783 +1,0%
Continental Aktie

56,84 EUR +0,74 EUR +1,32 %
STU
Marktkap. 11,2 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Continental AG
56,84 EUR 0,74 EUR 1,32%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 100 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Abspaltung von Aumovio an. Er bleibt aber weiter von der Anlagestory des verbleibenden Conti-Konzerns überzeugt. Er lobt den Fokus auf die Gesamtrendite durch Dividenden, Sonderausschüttungen und mögliche Aktienrückkäufe. Zudem habe das Reifengeschäft mit Blick auf die Bewertung der Konkurrenz Aufholpotenzial./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,22 €		 Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,12%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,13 €

Analysen zu Continental AG

15:36 Continental Overweight Barclays Capital
08:01 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
19.09.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
19.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

