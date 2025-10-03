Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 58,02 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 58,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 58,18 EUR. Mit einem Wert von 57,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.614 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 3,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,16 EUR am 08.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,63 EUR an.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 EUR in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

