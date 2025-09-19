Bernstein Research

Continental Underperform

10:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin geht nach der Konzernaufspaltung nicht davon aus, dass ContiTech das wahre Schnäppchen ist. Insgesamt hält er laut seiner am Montag vorliegenden Analyse eine Bewertung von etwa 3,2 Milliarden Euro für angemessen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 04:00 / UTC

