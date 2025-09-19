Continental Aktie
Marktkap. 11,2 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin geht nach der Konzernaufspaltung nicht davon aus, dass ContiTech das wahre Schnäppchen ist. Insgesamt hält er laut seiner am Montag vorliegenden Analyse eine Bewertung von etwa 3,2 Milliarden Euro für angemessen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 17:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Underperform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
55,72 €
|Abst. Kursziel*:
-10,27%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
55,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,88%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|10:26
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10:26
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research