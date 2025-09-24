Continental Aktie
Marktkap. 11,32 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Finanzchef Roland Welzbacher habe die aktuellen Chancen und Herausforderungen für Conti näher beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch. Das Reifengeschäft sei im September vielversprechender gewesen als im ansonsten schwachen Quartal./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,32 €
|Abst. Kursziel*:
45,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,32%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|14:21
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.