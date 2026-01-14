DWS Group Aktie
Marktkap. 11,51 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor Zahlen für 2025 von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Gewinnerwartungen für den Vermögensverwalter angehoben, da der Markt im Schlussquartal besser gelaufen sei als gedacht, schrieb Michael Werner am Mittwoch./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Neutral
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
52,35 €
|Abst. Kursziel*:
6,97%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
58,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,52%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
