DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie
DWS Group Aktie

Marktkap. 11,51 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
58,65 EUR 0,70 EUR 1,21%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor Zahlen für 2025 von 55 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Gewinnerwartungen für den Vermögensverwalter angehoben, da der Markt im Schlussquartal besser gelaufen sei als gedacht, schrieb Michael Werner am Mittwoch./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Neutral

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
52,35 €		 Abst. Kursziel*:
6,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
58,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,52%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

11:06 DWS Group Neutral UBS AG
12.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 DWS Group Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

finanzen.net Investmentbeispiel MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren verdient MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag nahezu unverändert
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team: sources
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
Zacks Is DWS Science and Technology A (KTCAX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
Zacks 3 DWS Mutual Funds to Buy Now for Sustainable Returns
Cointelegraph Deutsche Bank and DWS-backed EURAU stablecoin goes multichain with Chainlink
