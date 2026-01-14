BP Aktie
Marktkap. 77,12 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 465 Pence auf "Neutral" belassen. Die schwächeren Trends zum Jahresende hin seien bestätigt worden, schrieb Joshua Stone am Mittwoch./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
4,65 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,36 £
|Abst. Kursziel*:
6,68%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,96 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:51
|BP Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
