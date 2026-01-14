DAX 25.283 +0,0%ESt50 6.035 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.183 -0,2%Euro 1,1635 -0,1%Öl 64,29 -1,7%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg Amazon-Aktie höher: AWS investiert Milliarden in europäische Cloud-Region in Brandenburg
"Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie "Schrott"-Anlage?: US-Ökonom Peter Schiff warnt vor Strategys Bitcoin-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
5,01 EUR -0,09 EUR -1,67 %
STU
4,63 CHF -0,03 CHF -0,69 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 77,12 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

UBS AG

BP Neutral

10:51 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,01 EUR -0,09 EUR -1,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 465 Pence auf "Neutral" belassen. Die schwächeren Trends zum Jahresende hin seien bestätigt worden, schrieb Joshua Stone am Mittwoch./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
4,65 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,36 £		 Abst. Kursziel*:
6,68%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10:51 BP Neutral UBS AG
14.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.01.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 BP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

Dow Jones Energiewende Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 440 Pence
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen
finanzen.net BP Aktie News: BP tendiert am Mittag auf rotem Terrain
dpa-afx ROUNDUP/ Nach Chefwechsel: BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal
dpa-afx BP plant Milliardenabschreibung im Schlussquartal
finanzen.net Freundlicher Handel in London: Zum Handelsstart Pluszeichen im FTSE 100
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net BP Aktie News: BP am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
Benzinga BP Warns Of $4-$5 Billion Impairment Charges In Q4, Low-Carbon Earnings
reNEWS BP to write down $4-5bn on renewables division
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones, Nasdaq 100 Futures Tumble Ahead Of Supreme Court Ruling On Trump&#39;s Tariffs—Wells Fargo, BP, WeRide In Focus
MarketWatch BP doesn’t wait for new CEO to take big write-off of renewables business
Financial Times BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business
Financial Times BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business
Zacks BP (BP) Gains As Market Dips: What You Should Know
Benzinga Price Over Earnings Overview: BP
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen