Continental Aktie

Marktkap. 11,28 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

21:36 Uhr
Continental Overweight
Continental AG
57,20 EUR 0,90 EUR 1,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach einer Unterrichtung von Analysten zu den anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einem robusten Quartal des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns inmitten von Marktunsicherheiten./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 18:26 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,90 €		 Abst. Kursziel*:
23,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
57,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,38%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

21:36 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.09.25 Continental Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Continental Kaufen DZ BANK
24.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
