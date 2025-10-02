DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 50 Euro

02.10.25 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Continental AG
57,84 EUR 0,06 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Der künftig reine Reifenhersteller erwarte einen leichten Rückgang der Reifenabsatzmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal, kommentierte Harry Martin am Mittwochabend. Dieser werde zwar geringer ausfallen als im Vorquartal, doch er selbst sei bislang von einem knappen Anstieg ausgegangen. Es seien weiterhin Fragen offen rund um die Reifenmargen und den Verkauf von ContiTech./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
08:46Continental UnderperformBernstein Research
08:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Continental BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Continental KaufenDZ BANK
23.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:46Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

