Continental Aktie
Marktkap. 13,26 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker lobte am Donnerstag merkliche operative Verbesserungen. Mit den Eckdaten hatte Conti bereits Mitte Oktober klar positiv überrascht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
66,56 €
|Abst. Kursziel*:
5,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
66,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,67%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
