Jefferies & Company Inc.

Continental Hold

14:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio am 18. September sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial für beide Aktien, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

