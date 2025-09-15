Continental Aktie
Marktkap. 14,36 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit Blick auf den Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio am 18. September sehe er nur begrenztes Aufwärtspotenzial für beide Aktien, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Hold
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,56 €
|Abst. Kursziel*:
10,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
73,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
