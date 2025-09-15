Barclays Capital

ASML NV Equal Weight

12:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML