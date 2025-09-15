ASML NV Aktie
Marktkap. 271,29 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
680,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
750,50 €
|Abst. Kursziel*:
-9,39%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
753,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,73%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
740,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
