Nordex Aktie News: Nordex verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Aktie von Nordex hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 20,22 EUR bewegte sich die Nordex-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 20,22 EUR bewegte sich die Nordex-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 20,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.930 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 15,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 48,17 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,037 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

