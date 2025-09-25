DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.107 +0,4%Nas22.349 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1694 +0,3%Öl70,55 +1,3%Gold3.781 +0,8%
Nordex im Blick

Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Freitagnachmittag ins Minus

26.09.25 16:10 Uhr
Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Freitagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 21,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,56 EUR -0,34 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 21,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,80 EUR. Bisher wurden heute 106.095 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 7,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 106,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,690 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie im Plus: Turbinen-Lieferung nach Spanien

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Nordex-Aktie gesucht: Auftrag für Anlagen auf Prüfgelände von Mercedes-Benz

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
