Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Mittag tiefer
Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 21,42 EUR ab.
Die Nordex-Aktie musste um 11:40 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 21,42 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 21,40 EUR. Mit einem Wert von 21,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.338 Nordex-Aktien den Besitzer.
Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 8,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 51,07 Prozent Luft nach unten.
Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,051 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,690 EUR je Nordex-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
