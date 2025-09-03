DAX 23.760 +0,7%ESt50 5.338 +0,3%Top 10 Crypto 15,71 -0,2%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 95.096 -0,8%Euro 1,1644 -0,2%Öl 66,58 -1,2%Gold 3.537 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Porsche PAG911 Apple 865985 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen im Fokus: Servicecenter-Deal perfekt gemacht Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen im Fokus: Servicecenter-Deal perfekt gemacht
TUI-Aktie verliert: TUI nimmt Japan ins Visier - Anleger unbeeindruckt TUI-Aktie verliert: TUI nimmt Japan ins Visier - Anleger unbeeindruckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
21,18 EUR +0,62 EUR +3,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,8 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

12:56 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
21,18 EUR 0,62 EUR 3,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Bericht der Bundesnetzagentur zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich von Elektrizität stütze den Ausbau Erneuerbarer Energie, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,64 €		 Abst. Kursziel*:
21,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

25.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.25 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

Dow Jones Mega-Projekt Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab
Dow Jones Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex zieht am Mittwochnachmittag an
dpa-afx Deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport und Nordex steigen in den Stoxx 600 auf
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX steigen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Mittwochmittag zu
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag in Grün
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Mittwochvormittag
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nordex Group to build a wind farm of nearly 34 MW in Baden-Württemberg for ABO Energy
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex wins 46MW German order from Trianel
EQS Group EQS-News: Nordex Group to install 45-MW Wind Farm for Trianel in Germany
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nordex AG zu myNews hinzufügen