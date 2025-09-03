Nordex Aktie
Marktkap. 4,8 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Bericht der Bundesnetzagentur zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich von Elektrizität stütze den Ausbau Erneuerbarer Energie, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 05:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,64 €
|Abst. Kursziel*:
21,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
