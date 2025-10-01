DAX 24.444 +1,4%ESt50 5.658 +1,4%MSCI World 4.330 +0,2%Top 10 Crypto 16,39 +0,5%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.995 +0,1%Euro 1,1754 +0,2%Öl 65,10 -0,5%Gold 3.877 +0,3%
Nordea Bank Abp Registered Aktie

Marktkap. 48,06 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
Deutsche Bank AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

10:11 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,04 EUR 0,03 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das in Finnland ansässige Institut bleibe ihr "Top Pick" unter den nordeuropäischen Banken, schrieb Marlene Eibensteiner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie verwies auf stabile Zinseinnahmen, eine hohe Profitabilität und eine überlegene Kapitalrendite. Dafür seien die Aktien nicht überteuert./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,96 €		 Abst. Kursziel*:
14,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
Analyst Name:
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

10:11 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
23.09.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

