Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,38 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf rechnet laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick mit einem mauen dritten Quartal, was er vor allem mit dem US-Geschäft begründet. Deutliche Auftragseinbußen im zweiten Quartal dürften den Absatz beeinträchtigt und am Deckungsbeitrag gezehrt haben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,91 €
|Abst. Kursziel*:
26,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,93%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|10:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.06.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG