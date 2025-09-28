DAX23.685 +0,6%ESt505.487 +0,8%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow46.149 +0,4%Nas22.393 ±0,0%Bitcoin93.255 -0,2%Euro1,1695 +0,3%Öl70,23 +0,9%Gold3.779 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Wall Street uneins -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin Gerresheimer-Aktie stabilisiert sich: Das sagen Analysten zu den Ermittlungen der BaFin
Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

USA: Michigan-Konsumklima trübt sich stärker als erwartet ein

26.09.25 16:24 Uhr

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel um 3,1 Punkte auf 55,1 Punkte, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 55,4 Prozent gerechnet.

Wer­bung

Belastet wurde der Indikator vor allem durch die deutlich gesunkenen Erwartungen der Verbraucher. Die Bewertung der aktuellen Lage trübte sich weniger deutlich ein.

"Auf nationaler Ebene sanken nicht nur die makroökonomischen Erwartungen, insbesondere hinsichtlich der Arbeitsmärkte und der Geschäftsbedingungen, sondern auch die persönlichen Erwartungen", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. So hätten sich die Aussichten für das eigene Einkommen und die persönlichen Finanzen eingetrübt. "Die Verbraucher äußern sich weiterhin frustriert über die anhaltend hohen Preise."

Die Inflationserwartungen der Verbraucher auf kurze Sicht fiel auf 4,7 Prozent. Hier war eine unveränderte Rate von 4,8 Prozent erwartet worden. Die längerfristigen Inflationserwartungen stiegen weniger stark als zuvor avisiert von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,7 Prozent. Hier war eine Bestätigung der Erstschätzung von 3,9 Prozent erwartet worden.

Wer­bung

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/nas