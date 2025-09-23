DAX23.559 -0,2%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,50 +1,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.622 +0,8%Euro1,1770 -0,4%Öl67,90 +0,2%Gold3.770 +0,2%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien schließt freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment
Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen Winklevoss-Zwillinge: Bitcoin könnte eine Million US-Dollar erreichen
50-MW-Projekt

Nordex-Aktie im Plus: Turbinen-Lieferung nach Spanien

24.09.25 11:06 Uhr
Nordex-Aktie im Plus: Turbinen-Auftrag aus Spanien

Nordex hat den ersten Auftrag über die Lieferung von Windenergieanlagen des Typs N175/6.X aus Spanien erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,02 EUR 0,12 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagenhersteller weiter mitteilte, hat der Stromerzeuger Abei Energy aus Madrid acht Turbinen für den Windpark Avellanosa nordwestlich von Burgos in der Region Kastilien-León Spanien bestellt. Der Beginn der Turbinenerrichtung ist für den Spätsommer 2026 geplant und die Inbetriebnahme der Anlagen für Anfang 2027.

Via XETRA steigt die Nordex-Aktie zeitweise um 0,86 Prozent auf 21,18 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
