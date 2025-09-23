50-MW-Projekt

Nordex hat den ersten Auftrag über die Lieferung von Windenergieanlagen des Typs N175/6.X aus Spanien erhalten.

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Windkraftanlagenhersteller weiter mitteilte, hat der Stromerzeuger Abei Energy aus Madrid acht Turbinen für den Windpark Avellanosa nordwestlich von Burgos in der Region Kastilien-León Spanien bestellt. Der Beginn der Turbinenerrichtung ist für den Spätsommer 2026 geplant und die Inbetriebnahme der Anlagen für Anfang 2027.

Via XETRA steigt die Nordex-Aktie zeitweise um 0,86 Prozent auf 21,18 Euro.

