Israel greift Ziele im Libanon an

26.09.25 16:20 Uhr

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Mehrere israelische Luftangriffe haben das Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Syrien erschüttert. Nach Angaben eines Sprechers der israelischen Armee handelte es sich um eine Produktionsstätte für Präzisionsraketen der Schiitenmiliz Hisbollah.

Trotz eines Waffenstillstands, der im November vergangenen Jahres vereinbart wurde, greift Israel immer wieder Ziele im südlichen Libanon an. Ziel sind meist Mitglieder oder Infrastruktur der Hisbollah.

Israel wirft der Organisation vor, ihre Kapazitäten wieder aufbauen zu wollen. Nach dem Massaker islamistischer Extremisten vom 7. Oktober 2023 und der darauffolgenden israelischen Offensive im Gazastreifen hatte die Hisbollah monatelang vom südlichen Libanon aus Raketen auf den Norden Israels gefeuert. Die israelische Armee holte Mitte September 2024 zu einem koordinierten Gegenschlag aus, in dessen Folge Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet wurde und Israels Armee auf libanesisches Territorium vordrang. Ende November kam es zu einem Waffenstillstand./cmy/DP/nas