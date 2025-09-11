DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.453 ±0,0%Euro1,1704 +0,3%Öl69,63 ±-0,0%Gold3.763 +0,4%
Top News
S&P 500 aktuell

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

26.09.25 22:32 Uhr
Der S&P 500 notierte am fünften Tag der Woche im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
571,50 EUR 37,10 EUR 6,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CarMax Inc.
38,49 EUR -1,49 EUR -3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CDW Corp (New)
140,25 EUR 6,00 EUR 4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
786,20 EUR -18,40 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
58,35 EUR 1,05 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
11,25 EUR -0,52 EUR -4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
79,53 EUR -0,65 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Electronic Arts Inc.
143,54 EUR 1,34 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
201,80 EUR 3,04 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,23 EUR -0,02 EUR -8,00%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
30,31 EUR 1,17 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,70 EUR -0,68 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
242,20 EUR -8,70 EUR -3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paccar Inc.
85,79 EUR 3,75 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,23 EUR -0,09 EUR -27,86%
Charts|News|Analysen
Indizes
S&P 500
6.643,7 PKT 39,0 PKT 0,59%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,59 Prozent fester bei 6.643,70 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 52,453 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,292 Prozent höher bei 6.623,99 Punkten in den Handel, nach 6.604,72 Punkten am Vortag.

Bei 6.648,97 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.604,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0,159 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 26.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.465,94 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 26.06.2025, einen Stand von 6.141,02 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 26.09.2024, bei 5.745,37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 13,21 Prozent aufwärts. Bei 6.699,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Electronic Arts (+ 14,87 Prozent auf 193,35 USD), DXC Technology (+ 5,58 Prozent auf 14,01 USD), Paccar (+ 5,16 Prozent auf 100,50 USD), CDW (+ 4,71 Prozent auf 164,37 USD) und AppLovin (+ 4,68 Prozent auf 669,86 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Costco Wholesale (-2,90 Prozent auf 915,95 USD), Oracle (-2,70 Prozent auf 283,46 USD), eBay (-2,12 Prozent auf 91,14 USD), DexCom (-1,76 Prozent auf 67,10 USD) und CarMax (-1,62 Prozent auf 44,86 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 47.658.253 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,682 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1.200,00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

