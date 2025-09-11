Aufschläge in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester
Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,44 Prozent stärker bei 22.484,07 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,083 Prozent höher bei 22.403,27 Punkten, nach 22.384,70 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.285,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 22.488,18 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,542 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 26.08.2025, bei 21.544,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 20.167,91 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 18.190,29 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 16,61 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 22.801,90 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14.784,03 Zähler.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Electronic Arts (+ 14,87 Prozent auf 193,35 USD), Century Aluminum (+ 7,82 Prozent auf 27,99 USD), 3D Systems (+ 6,87 Prozent auf 3,11 USD), BlackBerry (+ 6,67 Prozent auf 4,96 USD) und American Woodmark (+ 6,16 Prozent auf 69,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ballard Power (-6,14 Prozent auf 2,75 USD), Cerus (-4,64 Prozent auf 1,44 USD), Geospace Technologies (-4,41 Prozent auf 19,09 USD), Grupo Financiero Galicia (-3,11 Prozent auf 29,58 USD) und Baiducom (-3,00 Prozent auf 131,34 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 47.658.253 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,682 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
2025 verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,79 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3D Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3D Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere 3D Systems News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen