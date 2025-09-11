DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.453 ±0,0%Euro1,1704 +0,3%Öl69,63 ±-0,0%Gold3.763 +0,4%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest
Top News
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Dow Jones-Kursverlauf

Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu

26.09.25 22:32 Uhr
Der Dow Jones performte schlussendlich positiv.

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,65 Prozent stärker bei 46.247,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,580 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,327 Prozent fester bei 46.097,43 Punkten in den Handel, nach 45.947,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.353,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.051,92 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,088 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.418,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2025, stand der Dow Jones noch bei 43.386,84 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.09.2024, den Wert von 42.175,11 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 9,09 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 46.714,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3,62 Prozent auf 221,26 USD), Travelers (+ 1,29 Prozent auf 277,76 USD), Merck (+ 1,24 Prozent auf 78,56 USD), Johnson Johnson (+ 1,11 Prozent auf 179,71 USD) und Salesforce (+ 1,03 Prozent auf 243,43 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-0,93 Prozent auf 67,22 USD), Apple (-0,55 Prozent auf 255,46 USD), Coca-Cola (-0,47 Prozent auf 65,67 USD), UnitedHealth (-0,43 Prozent auf 344,08 USD) und Chevron (-0,35 Prozent auf 160,16 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 36.783.125 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,31 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

