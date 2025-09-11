DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.453 ±0,0%Euro1,1704 +0,3%Öl69,63 ±-0,0%Gold3.763 +0,4%
NASDAQ 100-Kursentwicklung

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

26.09.25 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Für den NASDAQ 100 ging es am Abend aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
571,50 EUR 37,10 EUR 6,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
235,40 EUR 4,70 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Costco Wholesale Corp.
786,20 EUR -18,40 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
58,35 EUR 1,05 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
79,53 EUR -0,65 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Electronic Arts Inc.
143,54 EUR 1,34 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
31,06 EUR -0,06 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
30,31 EUR 1,17 EUR 4,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
29,50 EUR -0,80 EUR -2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,70 EUR -0,68 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paccar Inc.
85,79 EUR 3,75 EUR 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
374,25 EUR 10,75 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
22,31 EUR 0,11 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.503,9 PKT 106,5 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,44 Prozent nach oben auf 24.503,85 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 24.410,95 Punkte an der Kurstafel, nach 24.397,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24.510,37 Punkte, das Tagestief hingegen 24.297,70 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,343 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23.525,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 22.447,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20.115,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 16,82 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 24.781,73 Punkte. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Electronic Arts (+ 14,87 Prozent auf 193,35 USD), Paccar (+ 5,16 Prozent auf 100,50 USD), AppLovin (+ 4,68) Prozent auf 669,86 USD), Intel (+ 4,44 Prozent auf 35,50 USD) und Tesla (+ 4,02 Prozent auf 440,40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Costco Wholesale (-2,90 Prozent auf 915,95 USD), eBay (-2,12 Prozent auf 91,14 USD), JDcom (-1,91 Prozent auf 34,50 USD), DexCom (-1,76 Prozent auf 67,10 USD) und Enphase Energy (-1,56 Prozent auf 36,50 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.658.253 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
