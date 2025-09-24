Nordex Aktie News: Nordex legt am Vormittag zu
Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 21,88 EUR.
Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 21,88 EUR zu. Bei 21,92 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,62 EUR. Zuletzt wechselten 49.441 Nordex-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,10 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,42 EUR aus.
Nordex veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
