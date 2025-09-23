DAX23.595 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,35 +0,8%Gold3.762 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Nordex Aktie News: Nordex zieht am Mittwochmittag an

24.09.25 12:05 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex zieht am Mittwochmittag an

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 21,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,02 EUR 0,12 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 21,30 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,12 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.986 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit Abgaben von 50,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,037 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,42 EUR angegeben.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,692 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

