Nordex Aktie
Marktkap. 5,18 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der deutsche Vermögensverwalter Luxcara seinen Windpark Waterkant in der Nordsee mit Windturbinen des Nordex-Konkurrenten Siemens Gamesa ausstatten und dafür eine Vereinbarung mit Ming Yang Smart Energy kündigen wolle, sei ein weiterer Hinweis, dass chinesische Hersteller sich mit dem Markteintritt in Europa anhaltend schwertäten, schrieb Constantin Hesse am Montag in einer ersten Reaktion./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 10:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 10:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nordex
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,56 €
|Abst. Kursziel*:
15,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,85%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordex AG
|18:11
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:11
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:11
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.09.19
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.19
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
|17.07.19
|Nordex Reduce
|HSBC
|22.05.19
|Nordex Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.05.19
|Nordex Reduce
|Kepler Cheuvreux
|08.11.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.24
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.24
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.23
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.