DAX 24.273 -0,4%ESt50 5.444 -0,8%Top 10 Crypto 15,79 -4,3%Dow 45.398 -0,5%Nas 21.548 +0,2%Bitcoin 96.700 -0,2%Euro 1,1665 -0,5%Öl 68,92 +1,7%Gold 3.373 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
21,58 EUR -0,40 EUR -1,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,18 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

18:11 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
21,58 EUR -0,40 EUR -1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass der deutsche Vermögensverwalter Luxcara seinen Windpark Waterkant in der Nordsee mit Windturbinen des Nordex-Konkurrenten Siemens Gamesa ausstatten und dafür eine Vereinbarung mit Ming Yang Smart Energy kündigen wolle, sei ein weiterer Hinweis, dass chinesische Hersteller sich mit dem Markteintritt in Europa anhaltend schwertäten, schrieb Constantin Hesse am Montag in einer ersten Reaktion./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 10:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 10:50 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,56 €		 Abst. Kursziel*:
15,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,85%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

18:11 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.25 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Boeing-Investment im Blick Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing wird am Montagnachmittag ausgebremst
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Abend höher
finanzen.net Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen
dpa-afx Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone
PR Newswire Canadian Army selects Bohemia Interactive Simulations to deliver next-generation digital training
MotleyFool 1 Green Flag for Boeing Stock Right Now
Business Times Boeing, striking defence workers union to start talks on Aug 25
Benzinga What&#39;s Going On With Boeing Company Stock Today?
PR Newswire Boeing-Built X-37B Spaceplane Launches, Beginning Eighth Mission
EN, Boeing Boeing-Built X-37B Spaceplane Launches, Beginning Eighth Mission
PR Newswire BAE Systems significantly accelerates chip production for mission-critical defense programs using CHIPS Act funding
FOX Business Boeing eyes sale of up to 500 planes to China: report
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen