Nordex-Aktie steigt: 189-Megawatt-Aufträge aus der Ukraine
Nordex hat noch im September von der Okko Group Aufträge für zwei geplante Windparks im Westen der Ukraine erhalten.
Werte in diesem Artikel
Die beiden Projekte sollen eine Gesamtleistung von 188,8 Megawatt haben. Nordex werde ab Mitte 2026 insgesamt 32 N163/5.X-Turbinen mit einem reduzierten und speziell zugeschnittenen Logistik- und Installationsumfang liefern, teilte der Windanlagenhersteller in Hamburg mit. Die Verträge umfassten den Service der Anlagen über einen Zeitraum von 20 Jahren.
Nordex ziehen an auf Tradegate
Die Aktien von Nordex könnten am Montag Kurs auf das Hoch seit dem Frühjahr 2021 nehmen. Über 23,44 Euro wäre es so weit.
Am Morgenmorgen legte der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 22,72 Euro zu. Mit einer Kursverdopplung sind die Nordex-Aktien 2025 unter den Favoriten im MDAX.
DOW JONES / dpa-AFX
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com
