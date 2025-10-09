DAX24.659 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.043 +0,1%
Nordex

Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Verlusten

09.10.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 23,40 EUR ab.

Nordex AG
23,48 EUR -0,12 EUR -0,51%
Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 23,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 22,68 EUR. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 211.732 Nordex-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 23,96 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 2,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Abschläge von 55,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,051 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,77 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,689 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika

Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht

Nordex-Aktie steigt: 189-Megawatt-Aufträge aus der Ukraine

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
09:06Nordex UnderperformRBC Capital Markets
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:06Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH

