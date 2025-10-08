Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 23,60 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 23,60 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 23,96 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 273.158 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,96 EUR markierte der Titel am 08.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 55,59 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,689 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

