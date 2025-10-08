Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 23,44 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 23,44 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,48 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,34 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 11.481 Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,52 EUR an. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 0,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,051 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Nordex dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,689 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

