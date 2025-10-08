GNW-News: Solera gibt Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter von Farben, Lacken und Spezialprodukten PPG bekannt

^WESTLAKE, Texas, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, der weltweit führende

Anbieter von Lösungen für das Fahrzeuglebenszyklus-Management, hat heute die

Wer­bung Wer­bung

strategische Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter von Farben,

Lacken und Spezialprodukten PPG (NYSE:PPG) bekannt gegeben. Im Rahmen dieser

Kooperation werden die hochwertigen Autoreparaturlacke von PPG, darunter NEXA

AUTOCOLOR®-Produkte und MAXMEYER®-Lacke, in die Sustainable-Estimatics-Plattform

von Solera integriert, mit der Kunden von PPG ihre Kohlendioxidemissionen (CO?)

pro Reparatur berechnen können. Dazu gehören Faktoren wie Reparaturmethoden

Wer­bung Wer­bung

(Reparatur oder Austausch), Lackierverfahren und Trocknungsbedingungen.

Durch diese Partnerschaft stellt PPG produkt- und prozessspezifische Daten zur

Verfügung, die eine genauere Berechnung der CO?-Emissionen ermöglichen, anstatt

sich ausschließlich auf allgemeine Branchendurchschnittswerte zu stützen. Dank

der Integration fortschrittlicher Tools in das digitale Ökosystem PPG LINQ(TM) für

Karosseriewerkstätten - darunter das digitale Farbabgleichsystem PPG VISUALIZID(TM)

Wer­bung Wer­bung

und das automatisierte Mischsystem PPG MOONWALK® - ermöglichen die Optimierung

von Reparaturprozessen und die Reduzierung von Materialabfällen präzisere und

effizientere Reparaturen und die Steigerung der Kundenproduktivität. Somit

spiegelt diese Initiative das anhaltende Engagement von PPG für Nachhaltigkeit,

Digitalisierung und Automatisierung wider.

?Die Partnerschaft mit Solera ist ein wichtiger Meilenstein in unserem

Bestreben, unseren Kunden nachhaltige, digitale und automatisierte Lösungen

anzubieten", so Juan Navarro, Marketing Director EMEA bei PPG.?Durch die

Kombination unserer bewährten Lackierprodukte und digitalen Lösungen ermöglichen

wir Karosseriewerkstätten die Reduzierung von Abfall, die Steigerung der

Effizienz sowie die präzise Überwachung und Verbesserung ihrer CO?-Bilanz."

Die aktuelle Vereinbarung umfasst die Integration der Emissionskennzahlen von

PPG in das Solera-Ökosystem und bietet Kunden damit ein robustes Tool zur

Überwachung und Verwaltung ihrer CO?-Emissionen nach Scope 1, 2 und 3. Die

daraus resultierenden Dashboards bieten klare Erkenntnisse, mit denen

Unternehmen ihre Umweltbelastung bewerten und glaubwürdige, überprüfbare

Emissionsdaten erstellen können, die den sich weiterentwickelnden

regulatorischen Anforderungen, wie der EU-Richtlinie über die

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), die ab 2025 eine

Emissionsberichterstattung vorschreibt, entsprechen.

Arnaud Agostini, International Managing Director bei Solera, betont:?Der Fokus

von PPG auf die Verbindung von Nachhaltigkeit mit fortschrittlichen digitalen

und automatisierten Lösungen stellt einen erheblichen Mehrwert für unsere

Sustainable-Estimatics-Plattform dar." Mit Innovationen wie dem automatisierten

Farbmischsystem PPG MoonWalk und dem digitalen Farbvisualisierungstool

PPG VisualizID bieten wir eine präzise CO?-Verfolgung und unterstützen

Karosseriewerkstätten bei der Optimierung ihrer Arbeitsprozesse. Aufgrund dieser

strategischen Partnerschaft können sich Werkstätten und Versicherer auf Daten

verlassen, die den neuesten Fortschritten der Branche entsprechen, und so

genauere Berichte erstellen und ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen."

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag an der Entwicklung und Lieferung von

Farben, Beschichtungen und Spezialprodukten, denen unsere Kunden seit mehr als

140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten

Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen an den richtigen

Lösungen für die Zukunft. Mit Hauptsitz in Pittsburgh arbeiten wir in mehr als

70 Ländern an Innovationen und konnten 2024 einen Nettoumsatz von

15,8 Milliarden US-Dollar erzielen. Wir betreuen Kunden aus den Bereichen

Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transport und Ersatzteilmarkt. Weitere

Informationen erhalten Sie auf www.ppg.com.

Über Solera

Solera ist der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und

Dienstleistungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen. Mit seinen vier

Geschäftsbereichen - Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeuglösungen und

Flottenlösungen - ist Solera die Heimat vieler führender Marken im Ökosystem des

Fahrzeuglebenszyklus, darunter Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs,

LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata und andere. Solera

unterstützt seine Kunden dabei, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein,

indem es ihnen eine?One-Stop-Shop"-Lösung zur Verfügung stellt, die Abläufe

rationalisiert, datengesteuerte Analysen bietet und die Kundenbindung

verbessert. Solera ist überzeugt, dass dies den Kunden hilft, den Umsatz zu

steigern, die Kundenbindung zu fördern und die Gewinnmargen zu verbessern.

Solera betreut weltweit über 300.000 Kunden und Partner in mehr als

100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.solera.com

(http://www.solera.com).

Kontakt:

mediainquiry@solera.com (mailto:mediainquiry@solera.com)

Â°