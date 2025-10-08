GNW-News: Solera gibt Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter von Farben, Lacken und Spezialprodukten PPG bekannt
^WESTLAKE, Texas, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, der weltweit führende
Anbieter von Lösungen für das Fahrzeuglebenszyklus-Management, hat heute die
strategische Partnerschaft mit dem weltweit führenden Anbieter von Farben,
Lacken und Spezialprodukten PPG (NYSE:PPG) bekannt gegeben. Im Rahmen dieser
Kooperation werden die hochwertigen Autoreparaturlacke von PPG, darunter NEXA
AUTOCOLOR®-Produkte und MAXMEYER®-Lacke, in die Sustainable-Estimatics-Plattform
von Solera integriert, mit der Kunden von PPG ihre Kohlendioxidemissionen (CO?)
pro Reparatur berechnen können. Dazu gehören Faktoren wie Reparaturmethoden
(Reparatur oder Austausch), Lackierverfahren und Trocknungsbedingungen.
Durch diese Partnerschaft stellt PPG produkt- und prozessspezifische Daten zur
Verfügung, die eine genauere Berechnung der CO?-Emissionen ermöglichen, anstatt
sich ausschließlich auf allgemeine Branchendurchschnittswerte zu stützen. Dank
der Integration fortschrittlicher Tools in das digitale Ökosystem PPG LINQ(TM) für
Karosseriewerkstätten - darunter das digitale Farbabgleichsystem PPG VISUALIZID(TM)
und das automatisierte Mischsystem PPG MOONWALK® - ermöglichen die Optimierung
von Reparaturprozessen und die Reduzierung von Materialabfällen präzisere und
effizientere Reparaturen und die Steigerung der Kundenproduktivität. Somit
spiegelt diese Initiative das anhaltende Engagement von PPG für Nachhaltigkeit,
Digitalisierung und Automatisierung wider.
?Die Partnerschaft mit Solera ist ein wichtiger Meilenstein in unserem
Bestreben, unseren Kunden nachhaltige, digitale und automatisierte Lösungen
anzubieten", so Juan Navarro, Marketing Director EMEA bei PPG.?Durch die
Kombination unserer bewährten Lackierprodukte und digitalen Lösungen ermöglichen
wir Karosseriewerkstätten die Reduzierung von Abfall, die Steigerung der
Effizienz sowie die präzise Überwachung und Verbesserung ihrer CO?-Bilanz."
Die aktuelle Vereinbarung umfasst die Integration der Emissionskennzahlen von
PPG in das Solera-Ökosystem und bietet Kunden damit ein robustes Tool zur
Überwachung und Verwaltung ihrer CO?-Emissionen nach Scope 1, 2 und 3. Die
daraus resultierenden Dashboards bieten klare Erkenntnisse, mit denen
Unternehmen ihre Umweltbelastung bewerten und glaubwürdige, überprüfbare
Emissionsdaten erstellen können, die den sich weiterentwickelnden
regulatorischen Anforderungen, wie der EU-Richtlinie über die
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), die ab 2025 eine
Emissionsberichterstattung vorschreibt, entsprechen.
Arnaud Agostini, International Managing Director bei Solera, betont:?Der Fokus
von PPG auf die Verbindung von Nachhaltigkeit mit fortschrittlichen digitalen
und automatisierten Lösungen stellt einen erheblichen Mehrwert für unsere
Sustainable-Estimatics-Plattform dar." Mit Innovationen wie dem automatisierten
Farbmischsystem PPG MoonWalk und dem digitalen Farbvisualisierungstool
PPG VisualizID bieten wir eine präzise CO?-Verfolgung und unterstützen
Karosseriewerkstätten bei der Optimierung ihrer Arbeitsprozesse. Aufgrund dieser
strategischen Partnerschaft können sich Werkstätten und Versicherer auf Daten
verlassen, die den neuesten Fortschritten der Branche entsprechen, und so
genauere Berichte erstellen und ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen."
PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®
Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag an der Entwicklung und Lieferung von
Farben, Beschichtungen und Spezialprodukten, denen unsere Kunden seit mehr als
140 Jahren vertrauen. Mit Engagement und Kreativität lösen wir die größten
Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen an den richtigen
Lösungen für die Zukunft. Mit Hauptsitz in Pittsburgh arbeiten wir in mehr als
70 Ländern an Innovationen und konnten 2024 einen Nettoumsatz von
15,8 Milliarden US-Dollar erzielen. Wir betreuen Kunden aus den Bereichen
Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transport und Ersatzteilmarkt. Weitere
Informationen erhalten Sie auf www.ppg.com.
Über Solera
Solera ist der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und
Dienstleistungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen. Mit seinen vier
Geschäftsbereichen - Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeuglösungen und
Flottenlösungen - ist Solera die Heimat vieler führender Marken im Ökosystem des
Fahrzeuglebenszyklus, darunter Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs,
LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata und andere. Solera
unterstützt seine Kunden dabei, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein,
indem es ihnen eine?One-Stop-Shop"-Lösung zur Verfügung stellt, die Abläufe
rationalisiert, datengesteuerte Analysen bietet und die Kundenbindung
verbessert. Solera ist überzeugt, dass dies den Kunden hilft, den Umsatz zu
steigern, die Kundenbindung zu fördern und die Gewinnmargen zu verbessern.
Solera betreut weltweit über 300.000 Kunden und Partner in mehr als
100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.solera.com
(http://www.solera.com).
Kontakt:
mediainquiry@solera.com (mailto:mediainquiry@solera.com)
