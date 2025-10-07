Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Nordex zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 23,04 EUR.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 23,04 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 23,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,90 EUR. Bisher wurden heute 63.459 Nordex-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 119,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,42 EUR.
Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,689 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
