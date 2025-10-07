DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,72 -3,9%Nas22.776 -0,7%Bitcoin104.487 -1,9%Euro1,1672 -0,3%Öl65,17 -0,5%Gold3.978 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel! Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

Aktien Schweiz beenden jüngste Gewinnserie

07.10.25 17:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BELIMO Holding AG
817,00 CHF -7,50 CHF -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
540,20 CHF -17,00 CHF -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
74,49 CHF 0,12 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
105,16 CHF -0,64 CHF -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
288,50 CHF 0,10 CHF 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stadler Rail
19,90 CHF 0,13 CHF 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
574,80 CHF 0,40 CHF 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Am schweizerischen Aktienmarkt hat die jüngste Gewinnserie am Dienstag geendet. Die politische Instabilität und anhaltende Ungewissheit in Frankreich habe Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst, hieß es im Handel. Die politischen Blöcke im französischen Parlament standen sich weiter ohne Zeichen von Kompromissbereitschaft gegenüber, so dass dringend benötigte Haushaltsmaßnahmen angesichts der zu hohen Verschuldung des Landes weiter auf sich warten ließen. Der Euro neigte daher zur Schwäche, der Franken hatte bereits an den Vortagen angezogen und belastete nun die Börse etwas. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 12.522 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 13,02 (zuvor: 15,85) Millionen Aktien.

Wer­bung

Gebremst wurde der eidgenössische Leitindex ausgerechnet auch vom defensiven Schwergewicht Novartis (-0,6%), Nestle (+0,2%) und Roche (unverändert) hielt sich besser. Bei Roche bremste ein negativer Kommentar durch Goldman Sachs etwas. Lonza gaben über 3 Prozent ab. Zurich Insurance (+0,1%) hat derweil nicht die Absicht, ihre Anteile an der spanischen Bank Sabadell im Rahmen des Übernahmeangebots der Großbank BBVA anzudienen. "Das aktuelle Angebot stellt für die Aktionäre von Sabadell keine attraktive Option dar, die über die eigenständigen Aussichten des Unternehmens hinausgeht", erklärte ein Sprecher des Versicherungskonzerns.

Am breiten Markt profitierten Stadler Rail (+0,7%) von einem Großauftrag aus Finnland. Belimo sanken nach einem negativen Analystenkommentar von Baader um 0,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BELIMO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BELIMO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Nestlé NeutralUBS AG
30.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen