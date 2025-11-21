Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 79,70 CHF nach oben.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 79,70 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,29 CHF aus. Bei 79,64 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.068.223 Stück gehandelt.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,08 Prozent Luft nach oben. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 12,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,10 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,67 CHF je Nestlé-Aktie an.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,34 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

