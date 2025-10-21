Nestlé Aktie
Marktkap. 229,87 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Tenor eines Treffens mit dem Vorstandschef und der Finanzchefin sei insgesamt positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. Es sei keine Überraschung, dass es Zeit brauche, den Markt mit profitablem Wachstum wieder abzuhängen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
81,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,58 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,94%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,81 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:21
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:21
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:21
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:21
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:21
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|12:21
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.